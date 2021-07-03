Волонтеры сообщили о пропаже жительницы Кемеровского района с годовалым ребенком

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Поисковики в Кузбассе организовали розыск женщины, пропавшей вместе с дочерью. Их местонахождение неизвестно с пятницы, 2 июля.

В Кемеровской области волонтеры ПСО «Лиза Алерт» поделились информацией о пропаже 36-летней Зарины Жайдарбековны Лавровой (Кумаровой) и ее годовалой дочери Вероники. По данным добровольцев, их местонахождение неизвестно с 2 июля. Тогда же женщина вместе с ребенком вышли из дома, однако больше не вернулись обратно. В публикации отмечается, что находиться они могут в селе Андреевка, расположенном в Кемеровском районе, а также областном центре Кузбасса.


Из примет матери выделяют: рост 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – русые, глаза – карие.


В момент, когда женщина пропала, надеты на ней были: футболка бирюзового цвета с черной надписью, шорты того же цвета и золотистые босоножки.


Приметы Вероники: рост 100 сантиметров, худощавое телосложение, волосы – светло-русые, глаза – зелено-голубые. О том, во что была одета годовалая девочка, неизвестно.


Всех кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавших, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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