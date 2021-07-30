Волонтеры сообщили о пропаже пожилой кемеровчанки

По информации добровольцев, пропала 66-летняя Назырова (Иванова) Ольга Эрнестовна 13 июля - с этого же дня местонахождение кемеровчанки 1954 года рождения остается неизвестным. Публикация с соответствующими данными появилась в официальном сообществе филиала "Лизы Алерт", ведущего поисковую деятельность в Кемеровской области, в социальных сетях.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, телосложение - нормальное, волосы - седые, глаза – серо-голубые. О том, что было надето на ней в момент, когда она последний раз выходила из дома, не сообщается, поскольку информация неизвестна.

Всех кузбассовцев, располагающих какими-либо сведениями о возможном местонахождении пропавшей кемеровчанки, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.