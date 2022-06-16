Волонтеры сообщили о пропаже кузбассовца в синем костюме

Селезенев Степан Геннадьевич 1984 года рождения пропал без вести в Прокопьевске. Накануне, 15 июня, он ушел из дома в неизвестном направлении.

Рост мужчины составляет 170 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синий спортивный костюм, желтую футболку и черные кроссовки. На голове прокопчанина ‒ черная кепка, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт". Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски пенсионерки в синей шапке, сельчанина в камуфляжных штанах и красной майке, кузбассовца в белой куртке и очках, худощавого юргинца с голубыми глазами, мужчины в темно-сером жилете. Кузбасские волонтеры присоединились и к поискам жителя Белгородской области.