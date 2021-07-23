Волонтеры сообщили о пропаже двух пенсионеров в Кузбассе

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Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области опубликовали ориентировки на двух престарелых жителей региона. Сообщения об исчезновении пожилых горожан появились в сообществе почти одновременно, однако исчезли мужчины в разные дни.

Первый из них – 71-летний кемеровчанин Багмут Петр Викторович. Пожилой мужчина 1949 года рождения безвестно пропал 12 июля – с тех же пор его местонахождение остается неизвестным.


Из его примет особенно выделяют: наличие черного бандажа на левой руке и ношение очков. Другие: рост 171 сантиметр, имеет среднее телосложение, волосы – седые, глаза – серые. Отмечается также то, что престарелый кузбассовец нуждается в помощи медиков.


На момент, когда пенсионера видели в последний раз, на нем были надеты: коричневая майка-поло с коротким рукавом, черные спортивные штаны и сандалии того же цвета. Кроме того, с собой он забрал еще и алюминиевую трость.


О втором пропавшем – 75-летнем Дорохине Борисе Николаевиче – известно следующее: проживает он в деревне Кайчак, расположенной в Тисульском районе, а бесследно исчез мужчина 1945 года рождения 19 июля – в этот день он покинул свое жилищи и ушел в неизвестном направлении, однако домой больше не вернулся.


Приметы пенсионера: рост 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – седые, глаза – голубые. Есть также и одна особая: сутулость пожилого мужчины.


Надеты на нем могут быть: синяя рубашка, черные спортивные штаны, галоши того же цвета и кепка.


Кузбассовцев, располагающих какой-либо информацией о том, где сейчас могут находиться престарелые горожане, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Ориентировки: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс

Да!
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