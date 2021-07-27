Волонтеры сообщили о пропаже 31-летнего кузбассовца

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Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области поделились ориентировкой на пропавшего в Осинниках мужчину среднего возраста. Местонахождение горожанина неизвестно вторую неделю.

В Кузбассе волонтеры начали поиски Березникова Павла Александровича. Мужчина 1990 года рождения бесследно исчез 17 июля 2021 года. Ориентировка на пропавшего появилась в официальном сообществе кузбасского отделения поисковых отрядов «Лиза Алерт» в соцсетях.


Следуя информации, представленной в публикации о пропаже жителя Кемеровской области, приметы его следующие: рост 185 сантиметров, имеет нормальное телосложение, волосы – темно-русые, глаза – карие.


На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: ветровка, шорты и сандалии. Вся одежда – черная.


Всех кузбассовцев, располагающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться пропавший, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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Да!
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