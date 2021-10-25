Волонтеры сообщили о поисках пропавшего 10 дней назад кузбассовца

Как сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс, 38-летний Марадудин Сергей Александрович из Киселевска пропал без вести 15 октября текущего года. С этого момента о его местоположении ничего не известно.

Ростом пропавший 170 сантиметров. Он худощавого телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения он был одет в синие джинсы, кроссовки, а также болотного цвета куртку и шапку.

Информацию о возможном местонахождении мужчины можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.