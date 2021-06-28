Волонтеры сообщили о поисках 23-летнего кемеровчанина в черной бейсболке

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Участники ПСО «Лиза Алерт» в Кузбасс распространили ориентировку на молодого жителя областной столицы. Местонахождение парня неизвестно с 18 июня.

Поисковики в Кемеровской области начали розыск Юрьева Алексея Артемовича. По информации волонтеров, распространенной в официальном сообществе отрядов, известно, что молодой человек 1998 года рождения пропал 18 июня – с этого дня его местонахождение неизвестно.


Его приметы: рост 174 сантиметра, имеет худощавое телосложение и черные волосы, глаза – карие.


На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: серая кофта, серо-голубая футболка, светло-серое трико, белые кроссовки и черная бейсболка.


Всех неравнодушных граждан, обладающих какой-либо информацией о том, где может находиться пропавший, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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