Волонтеры сообщили о поисках 23-летнего кемеровчанина в черной бейсболке

Поисковики в Кемеровской области начали розыск Юрьева Алексея Артемовича. По информации волонтеров, распространенной в официальном сообществе отрядов, известно, что молодой человек 1998 года рождения пропал 18 июня – с этого дня его местонахождение неизвестно.

Его приметы: рост 174 сантиметра, имеет худощавое телосложение и черные волосы, глаза – карие.

На момент, когда его видели в последний раз, на нем были надеты: серая кофта, серо-голубая футболка, светло-серое трико, белые кроссовки и черная бейсболка.

Всех неравнодушных граждан, обладающих какой-либо информацией о том, где может находиться пропавший, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.