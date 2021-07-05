Волонтеры сообщили о начале поисков уехавшего на серебристой иномарке кемеровчанина

В Кемеровской области волонтеры ПСО «Лиза Алерт» сообщили о бесследном исчезновении 49-летнего Айкина Виктора Васильевича. Публикация с соответствующей информацией появилась в официальном сообществе отряда в соцсетях.

По информации, которая предоставлена в ориентировке на его поиски, известно, что пропал житель Кемерова 1972 года рождения 2 июля. В этот же день он уехал на своем автомобиле Kia Sportage серебристого цвета, однако больше не вернулся.

Его приметы: рост 182 сантиметра, имеет нормально телосложение, волосы темно-русого цвета, глаза – карего.

Когда мужчину видели в последний раз, на нем были надеты: темно-синяя футболка, синие джинсы и светло-коричневые туфли.

Всех кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.