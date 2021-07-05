Волонтеры сообщили о начале поисков уехавшего на серебристой иномарке кемеровчанина

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Кузбасские поисковики рассказали о бесследном исчезновении жителя областного центра. Мужчина, когда его видели в последний раз, находился за рулем своего автомобиля.

В Кемеровской области волонтеры ПСО «Лиза Алерт» сообщили о бесследном исчезновении 49-летнего Айкина Виктора Васильевича. Публикация с соответствующей информацией появилась в официальном сообществе отряда в соцсетях.


По информации, которая предоставлена в ориентировке на его поиски, известно, что пропал житель Кемерова 1972 года рождения 2 июля. В этот же день он уехал на своем автомобиле Kia Sportage серебристого цвета, однако больше не вернулся.


Его приметы: рост 182 сантиметра, имеет нормально телосложение, волосы темно-русого цвета, глаза – карего.


Когда мужчину видели в последний раз, на нем были надеты: темно-синяя футболка, синие джинсы и светло-коричневые туфли.


Всех кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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