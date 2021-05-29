Волонтеры разыскивают кузбассовца в спортивной одежде

В Кемеровской области пропал без вести 39-летний Ступницкий Максим Валерьевич. Ориентировку на поиски мужчины 1981 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе. Последний раз родственники пропавшего видели его 21 мая. Сейчас его местонахождение неизвестно. Уточняется, что находиться он может в двух территориях Кузбасса – селе Поломошное Яшкинского района и городе Юрга.

Приметы пропавшего мужчины: рост 182 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы черные, глаза зеленые.

На момент, когда мужчину видели в последний раз, он был одет в: серую спортивную кофту, серые спортивные брюки, черные кроссовки и бейсболку того же цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.