Волонтеры разыскивают кузбассовца в спортивной одежде

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Житель Кемеровской области безвестно исчез 21 мая. О начале поисков 39-летнего мужчины объявили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе.

В Кемеровской области пропал без вести 39-летний Ступницкий Максим Валерьевич. Ориентировку на поиски мужчины 1981 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе. Последний раз родственники пропавшего видели его 21 мая. Сейчас его местонахождение неизвестно. Уточняется, что находиться он может в двух территориях Кузбасса – селе Поломошное Яшкинского района и городе Юрга.


Приметы пропавшего мужчины: рост 182 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы черные, глаза зеленые.


На момент, когда мужчину видели в последний раз, он был одет в: серую спортивную кофту, серые спортивные брюки, черные кроссовки и бейсболку того же цвета.


Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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