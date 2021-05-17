Волонтеры разыскали пропавшего пенсионера погибшим в Кузбассе

В Кузбассе волонтеры-поисковики сообщили об окончании поисков 72-летнего жителя села Пермяки, расположенного в Беловском районе. Пропавшего мужчину разыскали погибшем, об этом сообщается в официальном сообществе регионального отряда в соцсетях.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщается в публикации волонтеров.

В публикации с ориентировкой разыскиваемого говорилось, что из дома ушел он 3 мая – с тех пор о его местонахождении было ничего неизвестно.

Причины смерти, а также место нахождения не уточняются в публикации волонтеров.

Напомним, что ранее мы также сообщали о начале поисков невысокого пенсионера в Кузбассе.