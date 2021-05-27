Волонтеры просят кузбассовцев помочь в поисках пропавшей более двух месяцев назад кемеровчанки

В Кузбассе пропала без вести 41-летняя Трубицкая Наталья Сергеевна. Ориентировку на поиски жительницы Кемерова 1979 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области. Пропала женщина больше двух месяцев назад - 23 марта - в этот день она покинула свой дом и не вернулась обратно.

Приметы пропавшей горожанки: рост 170 сантиметров, имеет среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.

Известно, что на момент, когда ее видели в последний раз, она была одета в: черный пуховик и сапоги того же цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей кемеровчанки, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.