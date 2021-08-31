+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Волонтеры приступили к поискам пропавшего без вести кузбассовца

0
Фото:  

55-летний житель Белова пропал без вести в конце августа. Добровольцы ПСО "Лиза Алерт" распространили ориентировку на мужчину.

По данным волонтеров, 28 августа Юрий Георгиевич Шилкин ушел в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно.


Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Беловчанин в день пропажи был одет в белую майку, черные спортивные штаны и тапки.


Волонтеры просят о помощи неравнодушных граждан. Людей, обладающих информацией о возможном месте пребывания мужчины, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28519

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined