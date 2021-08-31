Волонтеры приступили к поискам пропавшего без вести кузбассовца

По данным волонтеров, 28 августа Юрий Георгиевич Шилкин ушел в неизвестном направлении. С тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Беловчанин в день пропажи был одет в белую майку, черные спортивные штаны и тапки.

Волонтеры просят о помощи неравнодушных граждан. Людей, обладающих информацией о возможном месте пребывания мужчины, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.