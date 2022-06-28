Волонтеры присоединились к поискам пропавшей в лесу пенсионерки из Кузбасса

Какой-либо информации о Таисии Серафимовой Болотовой (Найденко) из Осинников нет с 24 июня 2022 года. Отмечается, что тогда она отправилась в лес, но домой так и не вернулась.

Приметы: рост 156 см, плотное телосложения, волосы седые, глаза карие. Одежда: серое платье, желтые туфли, темный платок. С собой у нее была черная сумка.

По информации волонтеров поискового отряда, женщина может нуждаться в медицинской помощи. Если у вас есть данные о месте нахождения Таисии, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.