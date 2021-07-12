Волонтеры попросили у кузбассовцев помощи в поисках 16-летней жительницы соседнего региона

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Поисковики в Кемеровской области поделились ориентировкой на 16-летнюю девушку-подростка, пропавшую на прошлой неделе в Новосибирске.

Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе сообщили о начале розыска безвестно исчезнувшей жительницы столицы Сибири. Пропала Ксения Тухель 2004 года рождения 6 июля – с этого дня ее местонахождение неизвестно. Волонтеры предполагают, что девушка могла покинуть границы родного города, и сейчас может пребывать в любом другом субъекте России, включая и Кемеровскую область.


К особым приметам пропавшей причисляют наличие пирсинга в носу. Из остальных: рост 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы - светло-рыжие крашенные, глаза - карие.


Надеты на ней могут быть: белый сарафан с цветочным принтом или кофта в черно-красную полоску, черные джинсы и бело-розовые кроссовки. Отмечается также и то, что при себе у несовершеннолетней находится рюкзак.


Всех жителей Кузбасса, обладающих какой-либо информацией о том, где может находиться пропавшая, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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