Волонтеры попросили у кузбассовцев помощи в поисках 16-летней жительницы соседнего региона

Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе сообщили о начале розыска безвестно исчезнувшей жительницы столицы Сибири. Пропала Ксения Тухель 2004 года рождения 6 июля – с этого дня ее местонахождение неизвестно. Волонтеры предполагают, что девушка могла покинуть границы родного города, и сейчас может пребывать в любом другом субъекте России, включая и Кемеровскую область.

К особым приметам пропавшей причисляют наличие пирсинга в носу. Из остальных: рост 165 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы - светло-рыжие крашенные, глаза - карие.

Надеты на ней могут быть: белый сарафан с цветочным принтом или кофта в черно-красную полоску, черные джинсы и бело-розовые кроссовки. Отмечается также и то, что при себе у несовершеннолетней находится рюкзак.

Всех жителей Кузбасса, обладающих какой-либо информацией о том, где может находиться пропавшая, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.