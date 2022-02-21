Волонтеры попросили помощи в поиске пропавшего летом кузбассовца

Местонахождение Балашова Олега Юрьевича 1989 года рождения остается неизвестным с 17 июля 2021 года. Пропавший мужчина проживает в селе Благовещенка Мариинского района.

Рост кузбассовца составляет 170 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную спортивную кофту, черные спортивные штаны и черные шлепанцы, сообщается в ориентировке ПО "Лиза Алерт". Нуждается в медицинской помощи, может находиться в любом городе Кузбасса.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Волонтеры также продолжают поиски кузбассовца со шрамом на щеке.