Волонтеры попросили помощи в поиске 83-летней жительницы Новокузнецка

Часовникова (Чуканова, Уварова) Александра Александровна 1938 года рождения пропала без вести в Новокузнецке. Местонахождение пожилой женщины остается неизвестным с 1 апреля 2022 года.

Рост пенсионерки составляет 156 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. Была одета в черное пальто, черные сапоги, темно-синюю шапку. С собой у нее была бежевая сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пожилой женщины, волонтеры просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски нуждающегося в медпомощи кузбассовца, пожилого мужчины, пропавшего с рюкзаком таштагольца, а также молодого кемеровчанина с татуировками.