Волонтеры попросили помощи в поисках высокого кемеровчанина со шрамом на голове

Местонахождение кемеровчанина Захарова Ивана Станиславовича 1981 года рождения остается неизвестным с 22 января текущего года.

Рост пропавшего мужчины составляет 187 сантиметров. На голове кемеровчанина имеется шрам. Телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в зеленую куртку с цигейковым воротником, зелено-синие штаны, серые валенки и черную вязаную шапку, сообщается в ориентировке поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, что волонтеры в Кемеровской области продолжают поиски бородатого мужчины с зелеными глазами, молодого человека ростом 188 сантиметров и кузбассовца со шрамом на лице.