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Волонтеры получили почти 60 заявок о пропаже детей в Кузбассе за апрель

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Поисковый отряд "Лиза Алерт" рассказал о пропавших в прошлом месяце жителях Кемеровской области.

Согласно данным волонтеров, в апреле текущего года они получили 254 заявки на поиск кузбассовцев. Живыми были найдены 193 человека, погибшими – пятеро. В одном случае удалось разыскать родных. Продолжают числиться пропавшими четыре человека. Кроме того, 51 заявка осталась неподтвержденной.

– Из 254 полученных – 58 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 26 – на поиск пожилых людей от 65 лет, – рассказали представители ПО "Лиза Алерт" в социальных сетях.

Напомним, сейчас продолжаются поиски 59-летнего кузбассовца с голубыми глазами, мужчины в синих кроссовках, киселевчанина ростом 180 сантиметров и голубоглазой пенсионерки.

Да!
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