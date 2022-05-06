Волонтеры получили почти 60 заявок о пропаже детей в Кузбассе за апрель

Согласно данным волонтеров, в апреле текущего года они получили 254 заявки на поиск кузбассовцев. Живыми были найдены 193 человека, погибшими – пятеро. В одном случае удалось разыскать родных. Продолжают числиться пропавшими четыре человека. Кроме того, 51 заявка осталась неподтвержденной.

– Из 254 полученных – 58 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 26 – на поиск пожилых людей от 65 лет, – рассказали представители ПО "Лиза Алерт" в социальных сетях.



Напомним, сейчас продолжаются поиски 59-летнего кузбассовца с голубыми глазами, мужчины в синих кроссовках, киселевчанина ростом 180 сантиметров и голубоглазой пенсионерки.