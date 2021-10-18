Волонтеры подключились к поискам пропавшей больше недели назад девочки из Кузбасса

Как сообщается, Сапрыкина Милана Максимовна исчезла еще 9 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Ранее о начале ее поисков также сообщали правоохранители.

Согласно ориентировке, пропавшая ростом 156 сантиметров, нормального телосложения, с черными крашеными волосами и голубыми глазами. Она была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, розовую толстовку, синие джинсы и розовые кроссовки. При себе у нее был темно-синий рюкзак. Среди особый примет значится пирсинг.

Информацию о местонахождении девочки-подростка можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.