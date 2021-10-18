Волонтеры подключились к поискам пропавшей больше недели назад девочки из Кузбасса

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Сотрудники поискового отряда "ЛизаАлерт" Кузбасс присоединились к поискам 16-летней жительницы Березовского, которая без вести пропала больше недели назад.

Как сообщается, Сапрыкина Милана Максимовна исчезла еще 9 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Ранее о начале ее поисков также сообщали правоохранители.


Согласно ориентировке, пропавшая ростом 156 сантиметров, нормального телосложения, с черными крашеными волосами и голубыми глазами. Она была одета в темно-синюю куртку с капюшоном, розовую толстовку, синие джинсы и розовые кроссовки. При себе у нее был темно-синий рюкзак. Среди особый примет значится пирсинг.


Информацию о местонахождении девочки-подростка можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Да!
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