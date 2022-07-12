Волонтеры подключились к поискам исчезнувшего в июне брюнета из Кузбасса

Поисковики из Кузбасса опубликовали новую ориентировку на Варова Дмитрия Владимировича из Новокузнецка, который 22 июня ушел в неизвестном направлении и пропал.

Особые приметы исчезнувшего мужчины: рост 198 см, худощавое телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Правда данных об одежде, которая была на нем в день его исчезновения, нет. В свою очередь, в региональном отделении "Лизы Алерт" корреспонденту AVOKADO уточнили, что житель южной столицы шахтерского края может находиться как в Кузбассе, так и в далеком Санкт-Петербурге.

Если вы обладаете какой-либо информацией, где уроженец Кемеровской области находится сейчас, то передайте полезные сведения волонтерам по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.