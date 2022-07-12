Волонтеры подключились к поискам исчезнувшего в июне брюнета из Кузбасса

0
Фото:  

Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" разместили в открытом доступе ориентировку на поиски черноволосого кузбассовца, который исчез в июне 2022 года.

Поисковики из Кузбасса опубликовали новую ориентировку на Варова Дмитрия Владимировича из Новокузнецка, который 22 июня ушел в неизвестном направлении и пропал.


Особые приметы исчезнувшего мужчины: рост 198 см, худощавое телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Правда данных об одежде, которая была на нем в день его исчезновения, нет. В свою очередь, в региональном отделении "Лизы Алерт" корреспонденту AVOKADO уточнили, что житель южной столицы шахтерского края может находиться как в Кузбассе, так и в далеком Санкт-Петербурге.


Если вы обладаете какой-либо информацией, где уроженец Кемеровской области находится сейчас, то передайте полезные сведения волонтерам по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38112

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined