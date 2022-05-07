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Волонтеры подключились к поискам исчезнувшего кузбассовца в сапогах

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Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" объявили о поисках 67-летнего мужчины из Тайжина в Кемеровской области, пропавшего в начале апреля 2022 года.

Как сообщили поисковики, Черноморцева Сергея Геннадьевича в последний раз видели 8 апреля. После этого информация о его местонахождении не поступала, связь с человеком полностью оборвалась.


Приметы 67-летнего кузбассовца: носит очки, рост 172 см, нормальное телосложение, черные с проседью волосы, карие глаза. Был одет в черную куртку, черные сапоги и такого же цвета шапку. С собой мужчина прихватил темный рюкзак.


Если вам что-либо известно о том, где сейчас может быть Сергей из Тайжина, свяжитесь с добровольцами отряда по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала читателям, что кареглазая 18-летняя девушка в джинсовом платье исчезла в Кузбассе.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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