Волонтеры отыскали пропавшую в Кемерове пенсионерку с возможной потерей памяти

Ушедшую из дома в неизвестном направлении 27 мая 77-летнюю жительницу Кемерова нашли в Кузбассе.

Ранее волонтеры "Лиза Алерт" в Кузбассе объявили о начале ее поисков. Соответствующая ориентировка была опубликована в официальном сообществе отрядов. Новость об этом публиковалась и на нашем сайте.

Днем в субботу, 29 мая, стало известно, что горожанку разыскали.

— Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! — сообщили волонтеры в соцссетях.

О том, какие обстоятельства сопутствовали нахождению престарелой жительницы Кемерова, не сообщается.