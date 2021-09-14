Волонтеры объявили старт поисков двух пропавших кузбассовцев

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" разместили две ориентировки на поиски пропавших кузбассовцев. Усков Юрий Валерьевич 1963 года рождения (п. станция Терентьевская, Прокопьевский район) перестал выходить на связь 5 сентября. До сих пор информации о его месте пребывания нет. Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Второго исчезнувшего мужчину зовут Тыдыков Александр Владимирович (1985 год рождения).

— Чебулинский р-н - г. Кемерово - г. Белово, Кемеровская область. С 11 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно, — сообщили поисковики.

Ростом Александр 175 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Всех жителей Кузбасса, обладающих какой-либо информацией о том, где могут находиться пропавшие, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.