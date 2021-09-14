Волонтеры объявили старт поисков двух пропавших кузбассовцев

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В Кемеровской области бесследно исчезли двое мужчин 57 и 36 лет.

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" разместили две ориентировки на поиски пропавших кузбассовцев. Усков Юрий Валерьевич 1963 года рождения (п. станция Терентьевская, Прокопьевский район) перестал выходить на связь 5 сентября. До сих пор информации о его месте пребывания нет. Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.


Второго исчезнувшего мужчину зовут Тыдыков Александр Владимирович (1985 год рождения).

— Чебулинский р-н - г. Кемерово - г. Белово, Кемеровская область. С 11 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно, — сообщили поисковики.

Ростом Александр 175 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.


Всех жителей Кузбасса, обладающих какой-либо информацией о том, где могут находиться пропавшие, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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