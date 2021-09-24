Волонтеры объявили поиски ушедшей из дома почти три недели назад женщины из Мариинска

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ВКонтакте / LIZA ALERT
Фото:  

Жительница из Мариинска (Кемеровская область) ушла 5 сентября 2021 года из дома и не вернулась. Теперь ее ищут волонтеры.

По данным ПСО "Лиза Алерт", 61-летняя Захарова (Иванова, Пименова, Лоскутова) Ирина Владимировна из города Мариинск пропала 5 сентября, с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.


Приметы: рост 160 см, нормальное телосложение, осветленные волосы, голубые глаза.


Когда ее видели в последний раз, была одета в белую куртку, красную кофту, черные спортивные штаны и серые туфли.


Если вам что-либо известно о том, где Ирина находится сейчас, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.


Как сообщалось ранее, ушедший в лес кузбассовец пропал без вести. Поиски продолжаются.


Да!
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