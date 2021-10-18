Волонтеры объявили поиски пропавшего летом кузбассовца

В Кемеровской области ищут проживающего в Белове Зверкова Вячеслава Сергеевич 1987 года рождения. С 10 июля данных о его месте пребывания нет.

Согласно ориентировке ПО "Лиза Алерт", размещенной в соцсетях, мужчина ростом 185 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. Информация о том, во что был одет беловчанин, не указана.

Располагающих данными о предположительном местонахождении человека просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.