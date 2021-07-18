Волонтеры объявили поиски худощавого кузбассовца в синих джинсах

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Мужчина из Кемеровской области уже неделю не выходит на связь после того, как ушел из дома. Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" объявили о его поисках, предоставив описание пропавшего.

Согласно данным волонтеров, 36-летний Владимир Владимирович Патрушев может находится в двух городах: Москве или Мариинске. Его местонахождение неизвестно с 12 июля.


Узнать пропавшего кузбассовца можно по некоторым приметам. Например, худощавому телосложению при росте 175 см, темно-русым волосам и серо-зеленым глазам. На момент ухода из дома, предположительно, был одет в темно-синюю кофту, светло синие джинсы и черные кроссовки с былыми вставками.


Обладающих какой-либо информацией о пропавшем попросили позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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