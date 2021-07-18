Волонтеры объявили поиски худощавого кузбассовца в синих джинсах

Согласно данным волонтеров, 36-летний Владимир Владимирович Патрушев может находится в двух городах: Москве или Мариинске. Его местонахождение неизвестно с 12 июля.

Узнать пропавшего кузбассовца можно по некоторым приметам. Например, худощавому телосложению при росте 175 см, темно-русым волосам и серо-зеленым глазам. На момент ухода из дома, предположительно, был одет в темно-синюю кофту, светло синие джинсы и черные кроссовки с былыми вставками.

Обладающих какой-либо информацией о пропавшем попросили позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.