Волонтеры объявили об окончании поисков 9-летнего кемеровчанина

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Сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили об обнаружении пропавшего в кузбасской столице мальчика.

Накануне, 20 декабря, в Сети появилась ориентировка на 9-летнего Костю Шмидта. Мальчик пропал в Кемерове: ушел в школу, но домой не вернулся. Волонтеры начали поиски, которые завершились сегодня ночью. Ребенок был обнаружен живым.

‒ Найден, жив! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! ‒ сообщили сотрудники ПО "Лиза Алерт".

Обстоятельства обнаружения юного кемеровчанина и причина исчезновения не разглашаются по этическим соображениям.


Напомним, волонтеры продолжают поиски пропавшего пенсионера в темно-синей удлиненной куртке, пожилого мужчины в синих сапогах-дутиках, пенсионерки в черной дубленке, пенсионера с голубыми глазами.

Да!
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