Волонтеры объявили о пропаже 56-летнего кемеровчанина

В Кемеровской области пропал без вести 56-летний Шабаев Андрей Иванович. Ориентировку на поиски кемеровчанина 1965 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе. Местонахождение мужчины неизвестно с 19 мая - в этот день он вышел из дома и не вернулся обратно.

Приметы пропавшего: рост 174 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы темные с сединой, глаза карие.

Отмечается, что он носит усы.

На момент, когда мужчину видели в последний раз, на нем были одеты: черная куртка, футболка, серо-черные джинсы и черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном местонахождении пропавшего человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.