Волонтеры объявили о поиске пропавшей месяц назад 16-летней кемеровчанки

По данным волонтеров, 16-летняя Сапрыкина Милана Максимовна проживает в Кедровке. последний раз девушку видели 16 июля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

На момент исчезновения она была в черной толстовке, черных джинсах и такого же цвета кроссовках с розовыми вставками. При себе девушка имела бежевую сумку.

Согласно ориентировке пропавшая ростом 156 сантиметров, нормального телосложения. Волосы черные крашенные, глаза голубые.

Любую информацию о местоположении пропавшей кемеровчанки можно сообщить по телефонам 8-(800)-700-54-52 или 112.