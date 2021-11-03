Волонтеры объявили о поисках троих пропавших в Кузбассе мужчин

По данным поисковиков, самым молодым из пропавших оказался житель села Благовещенка в Кемеровской области 32-летний Олег Юрьевич Балашов. Его местонахождения остается неизвестным с 17 июля 2021 года. Из ориентировки следует, что в день исчезновения он был одет в спортивную кофту, штаны и шлепанцы черного цвета. Рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Также волонтеры разыскивают Михаила Сергеевича Решетоваиз из города Кемерово. Родственники не имеют информации о мужчине с 27 октября. Приметы уроженца кузбасской столицы: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В последний раз его видели в черной рабочей куртке, синих ватных штанах и серых валенках.

Также в списке пропавших числится 35-летний житель областного центра Александр Владимирович Нахратов. Местонахождение горожанина не известно с 25 октября. Рост исчезнувшего 175 см, у него нормальное телосложение, черные волосы и глаза. Пропал уроженец области в синем рабочем костюме и черных шлепанцах.

Если вы обладаете информацией о местоположении мужчин, то позвоните по телефону 8-800-700-54-52 либо 112.