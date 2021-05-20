Волонтеры объявили о поисках молодой жительницы Кемерова

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Волонтеры-поисковики в Кузбассе объявили о начале поисков девушки, пропавшей в областном центре Кузбасса. 21-летняя горожанка пропала накануне.

В официальном сообществ кузбасского ПСО «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку на 21-летнюю жительницу Кемерова. Птичкина Ксения Константиновна 2000 года рождения пропала в четверг, 20 мая. В этот день она из дома отправилась в неизвестном направлении и не вернулась обратно.


Приметы пропавшей горожанки: рост 172 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы русые, глаза серо-зеленые.


К моменту публикации записи о начале поисков девушки неизвестно, что именно было одето на ней в момент пропажи.


Всех неравнодушных кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о том, где может находиться кемеровчанка, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс

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