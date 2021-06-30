Волонтеры объявили о поисках 21-летнего кузбассовца

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Добровольцы в Кемеровской области поделились ориентировкой на пропавшего жителя Шерегеша. Местонахождение парня неизвестно больше двух недель.

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе начали поиски Арбачакова Александра Андреевича. Молодой человек 2000 года рождения пропал еще 7 июня – в этот день он вышел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Находиться парень может не только в границах поселка, но и в других городах Кемеровской области, а также соседнего субъекта - Алтайского края.


Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – черные, глаза – карие.


Когда его видели последний раз, на нем были надеты: коричнево-белая ветровка, белая майка, черные штаны и черные кроссовки.


Всех кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

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Да!
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