Волонтеры объявили о поисках 21-летнего кузбассовца

Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе начали поиски Арбачакова Александра Андреевича. Молодой человек 2000 года рождения пропал еще 7 июня – в этот день он вышел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Находиться парень может не только в границах поселка, но и в других городах Кемеровской области, а также соседнего субъекта - Алтайского края.

Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – черные, глаза – карие.

Когда его видели последний раз, на нем были надеты: коричнево-белая ветровка, белая майка, черные штаны и черные кроссовки.

Всех кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.