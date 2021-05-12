Волонтеры объявили о начале поисков сутулого новокузнечанина

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Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области поделились ориентировкой на 44-летнего жителя южной столицы Кузбасса. Его местонахождение неизвестно с прошлого месяца.

В Кемеровской области поисковики занимаются розыском пропавшего 44-летнего Благословенского Руслана Валерьевича. По информации, которую распространили волонтеры, мужчина 1977 года рождения ушел из дома еще 13 апреля 2021 года, однако больше не возвращался домой. Сейчас его поисками занялись волонтеры.


Отмечается, что особой приметой мужчины является то, что он сутулится.


Приметы кузбассовца: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза серые.


На момент, когда мужчина пропал, на нем были одеты: черная куртка, штаны, ботинки и темно-синяя шапка


Всех неравнодушных кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться 44-летний мужчина, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.

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