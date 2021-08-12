Волонтеры объявили начало поисков пропавшей невысокой новокузнечанки

Представители поискового отряда "Лиза Алерт" опубликовали в соцсетях ориентировку на поиски Скосырской Снежаны Владимировны 1976 года рождения, проживающей в Новокузнецке. В последний раз горожанку видели 4 августа. С того время информации о ее судьбе нет.

Согласно ориентировке, женщина ростом 155 см, нормального телосложения с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами. Данных о том, во что была одета новокузнечанка в день исчезновения, нет.

Поделиться сведениями о возможном местонахождении пропавшей можно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.