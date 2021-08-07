Волонтеры объявили начало поисков пропавшего в Кузбассе глухого пенсионера

В кузбасской столице организованы поиски Ганеева Альфреда Хасановича 1936 года рождения, который бесследно исчез 15 июля. Поисковики отряда "Лиза Алерт" рассказали, как выглядит кузбассовец.

Согласно ориентировке, мужчина худощав, ростом 170 см, седой с карими глазами. Информация о том, во что был одет пенсионер в день исчезновения, отсутствует. Однако волонтеры уточнили, что кемеровчанин страдает полной потерей слуха и может находиться не только в областном центре.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.