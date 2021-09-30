Волонтеры нашли семь пропавших кузбассовцев мертвыми за месяц

Согласно информации поисковиков, всего за август волонтеры получили 305 сообщений об исчезновении жителей шахтерского края. При этом 80 заявок находятся в статусе неподтвержденных. Живыми удалось разыскать 208 человек, но также были и погибшие (семь кузбассовцев). До сих пор не нашли еще десятерых.

– Из 305 полученных – 43 заявки были на поиск детей до 12 лет, и еще 36 – на поиск пожилых людей от 65 лет, – говорится в месячной сводке "Лизы Алерт" в соцсетях.

Также отмечается, что 296 операций были проведены в статусе информационного поиска и еще девять – в статусе активного.