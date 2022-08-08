Волонтеры начали поиски ушедшего в лес 92-летнего кузбассовца

Бутенко Василий Никитович 1929 года рождения проживает в деревне Протопопово Промышленновского района. Пенсионер ушел в лес 7 августа текущего года и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 160 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. Был одет в рубашку в сине-белую клетку, черные брюки, черные галоши, а также фуражку цвета хаки. С собой у кузбассовца было металлическое ведро, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем пенсионере, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.