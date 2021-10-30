Волонтеры начали поиски пропавшей в Кузбассе женщины в белом плаще

В ПО "Лиза Алерт" рассказали об исчезновении Тимофеевой Марины Геннадьевны 1982 года рождения, которая проживает в Кемерове и ушла из дома 25 октября. Больше горожанку не видели.

В этой связи стартовали поиски пропавшей. По данным отряда, женщина ростом 170 см, нормального телосложения, зеленоглазая, с русыми волосами. Была одета в белый плащ, темные штаны, черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.