Волонтеры начали поиски пропавшей в Кузбассе школьницы

Дарья Андреевна Морина 2006 года рождения пропала без вести в Березовском. Школьница пошла гулять 28 мая текущего года и не вернулась домой.

Рост девочки составляет 162 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-серую кофту, серую футболку, темно-синие джинсы и черные кеды. Об этом сообщили волонтеры ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении школьницы, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.