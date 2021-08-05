Волонтеры начали поиски пропавшей в Кузбассе брюнетки в шлепанцах

В ПО "Лиза Алерт" рассказали об исчезновении Климовой (Бусовой) Натальи Валерьевны 1981 года рождения, которая проживает в Гурьевске и ушла из дома 27 июля. Больше горожанку не видели.

В этой связи стартовали поиски пропавшей. По данным отряда, женщина ростом 160 см, худощавая, кареглазая, с черными волосами. Была одета в светло-коричневую футболку, синие джинсы и коринчеые шлепанцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.