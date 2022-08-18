Волонтеры начали поиски пропавшего в мае кузбассовца ростом 190 сантиметров

Давыденко Виктор Петрович 1958 года рождения пропал без вести в Мариинске. Еще 1 мая текущего года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, после чего его местонахождение остается невыясненным, сообщают в ПСО "Лиза Алерт".

Рост мариинца составляет 190 сантиметров. Телосложение худощавое. Волосы седые, глаза голубые. Одежда, которая была на кузбассовце в момент исчезновения, осталась неизвестной.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски сероглазого новокузнечанина в сандалиях.