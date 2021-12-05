Волонтеры начали поиски пропавшего в Кузбассе мужчины в шлепанцах

Сообщается, что местонахождение Ефремова Романа Васильевича 1981 года рождения остается неизвестным с 1 декабря 2021 года. Мужчина пропал в Белове, однако может находиться в любом городе региона.

Согласно ориентировке волонтеров ПО "Лиза Алерт", рост пропавшего составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы мужчины русые, глаза серые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, голубые шлепанцы и черную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.