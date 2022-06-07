Волонтеры начали поиски пропавшего кемеровчанина с розовым пакетом

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Волонтеры ПСО "Лиза Алерт" объявили поиски 65-летнего жителя Кемерова, пропавшего с розовым пакетом в руках на днях.

В столице Кузбасса волонтеры приступили к поискам 65-летнего местного жителя, который бесследно исчез со вчерашнего дня. Так, в последний раз Виктора Михайловича Копытова видели в понедельник, 6 июня.


Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, черные с проседью волосы и черные глаза. Он ушел в темно-синей куртке, черных брюках и такого же цвета вязаной шапке. С собой кемеровчанин взял розовый пакет.


Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора, то сообщите об этом по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что худощавый мужчина с голубыми глазами бесследно исчез в Кузбассе.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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