Волонтеры начали поиски пропавшего больше месяца назад кузбассовца с карими глазами

Представители ПО "Лиза Алерт" опубликовали ориентировку на поиски Жарова Александра Геннадьевича, проживающего в Кемерове. Мужчина ушел из дома 8 июня и до сих пор информации о его месте пребывания нет.

Приметы кемеровчанина: рост 170 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. В последний раз его видели в белых кофте и кроссовках и синих джинсах.

Граждане, владеющие какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшего, могут позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.