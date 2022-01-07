Волонтеры начали поиски пропавшего без вести 80-летнего кузбассовца

Местонахождение Ломатченко Николая Васильевича 1941 года рождения остается неизвестным с 6 января 2022 года. Пенсионер, проживающий в Мысках, вышел из дома и не вернулся.

Из ориентировки ПО "Лиза Алерт" следует, что рост пропавшего мужчины составляет 172 сантиметра. Телосложение нормальное, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синюю куртку, коричневые спортивные штаны, черные ботинки и черную вязаную шапку. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Также волонтеры продолжают поиски молодого мужчины в камуфляжном костюме, пенсионера в синей куртке, пожилой женщины в черной дубленке. Остается неизвестным местонахождение пожилого кузбассовца с голубыми глазами, мужчины 1957 года рождения в синих сапогах-дутиках. Ведется поиск молодого человека с татуировками, пропавшего рядом с Шерегешем мужчины и обритого наголо кузбассовца.