Волонтеры начали поиски пожилого кузбассовца в синей куртке

Мельников Александр Кузьмич, 1949 года рождения, пропал в деревне Александровка близ Киселевска. С 18 ноября 2021 года местонахождение пенсионера неизвестно.

Рост пропавшего мужчины ‒ 164 сантиметра, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие. Был одет в темно-синюю удлиненную куртку с капюшоном, черные джинсы. На голове ‒ черная шапка, на ногах ‒ сапоги. С собой у пожилого кузбассовца была темно-зеленая спортивная сумка, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.