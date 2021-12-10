Волонтеры начали поиски пожилого кузбассовца с голубыми глазами

Местонахождение Липихина Сергея Геннадьевича 1954 года рождения остается неизвестным с 15 ноября 2021 года. Кузбассовец проживал в селе Городок Тисульского района.

Из ориентировки ПО "Лиза Алерт" следует, что рост пропавшего без вести пенсионера составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. Одежда, в которой кузбассовец был на момент исчезновения, неизвестна.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.