Волонтеры начали поиски подстриженного налысо кемеровчанина в шапке-ушанке

Кемеровчанин Глушенков Василий Петрович 1950 года рождения ушел в неизвестном направлении 1 февраля 2022 года. В настоящее время его местонахождение остается неустановленным.

Рост пропавшего пенсионера составляет 170 сантиметров. Телосложение плотное, подстрижен налысо, глаза голубые. Был одет в синий пуховик с капюшоном, серые спортивные штаны, коричневые кроссовки, коричневую шапку-ушанку, сообщается в ориентировке ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Также волонтеры ведут поиски бородатого кузбассовца с зелеными глазами.