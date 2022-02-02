Волонтеры начали поиски подстриженного налысо кемеровчанина в шапке-ушанке

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Сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" попросили помощи в розыске 71-летнего жителя кузбасской столицы. Мужчина подстрижен налысо, на голове у него была норковая шапка-ушанка.

Кемеровчанин Глушенков Василий Петрович 1950 года рождения ушел в неизвестном направлении 1 февраля 2022 года. В настоящее время его местонахождение остается неустановленным.


Рост пропавшего пенсионера составляет 170 сантиметров. Телосложение плотное, подстрижен налысо, глаза голубые. Был одет в синий пуховик с капюшоном, серые спортивные штаны, коричневые кроссовки, коричневую шапку-ушанку, сообщается в ориентировке ПО "Лиза Алерт".


Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.


Также волонтеры ведут поиски бородатого кузбассовца с зелеными глазами.

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