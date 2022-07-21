Волонтеры начали поиски молодого кузбассовца с рюкзаком цвета хаки

Бурцев Андрей Викторович 1990 года рождения пропал без вести в пгт Ижморский. Местонахождение кузбассовца остается неизвестным с 10 июня текущего года.

Рост пропавшего составляет 172 сантиметра. Телосложение нормальное, волосы русые, глаза зелено-голубые. Был одет в черную ветровку, синие джинсы, черные туфли и черную кепку, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт". С собой у мужчины был рюкзак цвета хаки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски кареглазого кузбассовца в серой куртке.