Волонтеры начали поиски кузбассовца в синем камуфляжном костюме

Очаев Владимир Маджикович 1960 года рождения проживает в деревне Славино Новокузнецкого района. С 24 апреля текущего года его местонахождение остается неизвестным.
Рост мужчины составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые с проседью. Глаза карие. Был одет в синий камуфляжный костюм, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении кузбассовца, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Кроме того, продолжаются поиски мужчины в сапогах, голубоглазой пенсионерки, мужчины в синих кроссовках, киселевчанина ростом 180 сантиметров
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